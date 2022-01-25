Adana'da klima tamiri cinayetle sonuçlandı

Seyhan ilçesinde kliması bozulan şahıs, mahalleden tamir için çağırdığı komşusunun klimadan parça çaldığını düşündü. İkili arasında çıkan tartışmada tamirci komşu, şahsı tabancayla vurdu.

Adana’nın Seyhan ilçesinde geçtiğimiz günlerde İbrahim Koğa (45), evindeki kliması bozulunca tamirat için aynı mahallede oturan Murat T.’yi çağırdı.

Eve gelen Murat T.’nin (28) tamirini yaptığı klimadaki arıza devam edince Koğa, bu kez de servis ekibi çağırdı.

"KLİMAMDAN MALZEME ÇALMIŞSIN"

Servis elemanları klimada bir parçanın eksik olduğunu söyledi. Koğa ise Murat T.'ye "Klimamdan malzeme çalmışsın." diye tepki gösterdi.

Olaydan bir gün sonra Murat T., kebap yemek için İbrahim Koğa’nın evinin bulunduğu sokağa gitti.

TABANCAYLA AİLEYE KURŞUN YAĞDIRDI

Burada karşılaştığı Koğa Ailesi'yle tartışmaya başlayan Murat T., belindeki tabancayı çıkarıp ateş etti.

Silahtan çıkan kurşunlar İbrahim Koğa’nın göğsüne, eşi Hayat Koğa (45) ile oğlu Şehmuzcan Koğa’nın (18) ise bacaklarına isabet etti. Koğa Ailesi kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı Murat T. ise olay yerinden kaçtı.

AİLE HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahalelerini yaptığı yaralılardan İbrahim ile eşi Hayat Koğa’yı ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne, Şehmuzcan Koğa’yı ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

"KLİMASINI TAMİR ETTİM PARÇA ÇALMADIM"

Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Murat T.’yi evine yapılan baskında yakaladı. Emniyete götürülen Murat T. ifadesinde, “Ben klimasını tamir edip, monte ettim. Söylenildiği gibi parça çalmadım. Olay günü de çok sayıda kişi bıçaklarla saldırınca, kendimi korumak için ateş ettim.” dedi.

GÖĞSÜNDEN YARALANAN ADAM KURTARILAMADI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Hayat Koğa ile oğlu Şehmuzcan Koğa taburcu edilirken, İbrahim Koğa tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze, daha sonra ailesi tarafından alınarak toprağa verildi.