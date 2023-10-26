Adana'da ‘Komando Dede’ olarak tanınan emekli öğretmen, eşini baltayla öldürdü Kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak söylediği komando marşıyla sosyal medyada tanınan emekli öğretmen İbrahim Cebeci, tartıştığı eşi Ayşe Cebeci’yi baltayla başına vurarak öldürdü.

DHA

Adana'nın Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen emekli Türkçe öğretmeni 70 yaşındaki İbrahim Cebeci ile eşi Ayşe Cebeci arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada İbrahim Cebeci, aldığı baltayla eşinin başına defalarca vurdu.

Ayşe Cebeci, kanlar içinde yere yığıldı.

Muhtarlığa gidip eşini öldürdüğünü söyledi

Olayın ardından evden çıkan İbrahim Cebeci, mahalle muhtarlığına giderek eşini öldürdüğünü söyledi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekiplerin yaptığı kontrolde, Ayşe Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından Ayşe Cebeci’nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gözaltına alındı

Gözaltına alınan İbrahim Cebeci ise sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

Cebeci’nin komşusu Filiz Öz, "Adam akıl hastasıydı, durumu iyi değildi. Baltayla eşinin başını ezmiş, öldürmüş. Sonradan haberimiz oldu. Herkes şokta, yapacak bir şey yok. Bundan 10 gün önce de evini ateşe verdi." diye konuştu.

Daha önce de polise direnmişti

İbrahim Cebeci, 7 Mayıs 2020’de evinin penceresine çıkıp, tabancayla havaya ateş açmış, gelen polis ekiplerine de direnmişti.

Ekiplerin çabalarına rağmen ikna olmayan Cebeci, eve gizlice giren özel harekat polisince yakalanmıştı.

Öte yandan İbrahim Cebeci, kamuflaj kıyafetler giyip, ağaç dallarından baş aşağı sarkarak, söylediği komando marşıyla sosyal medyada 'Komando Dede' olarak tanınıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)