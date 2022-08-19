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    Adana'da korkunç cinayet: Kadına sarkıntılık yapıyordu

    Seyhan ilçesinde sokakta oturduğu arkadaşlarından birinin, kuzenine sarkıntılık yaptığını gören şahıs bıçağı sapladı. Yaralı hayatını kaybederken, katil zanlısı tutuklandı.
    • 19.08.2022 - 10:58
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    Adana'da korkunç cinayet: Kadına sarkıntılık yapıyordu

    Adana'nın Seyhan ilçesinde 16 Ağustos günü yaşanan olayda, Fesih Koyun isimli şahıs mahalleden arkadaşı Kaygusuz B.'nin (30) evine gitti.

    Bir süre sonra 2 arkadaş, kapının önüne çıkıp sokakta sohbete koyuldu.

    Bu sırada Kaygusuz B.'nin boşandığı ancak birlikte yaşadığı Gökçe T.’nin (24) akrabası Sadık Eser, yanlarına geldi.

    Sohbet sırasında Eser ile Koyun arasında tartışma çıktı.

    Yaralı, hayatını kaybetti

    Tartışmanın büyümesi üzerine Eser, Koyun’u karnından ve göğsünden bıçaklayıp, kaçtı. Kaygusuz B. ile eski eşi Gökçe T., Eser’i otomobille Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan Fesih Koyun, kurtarılamadı.

    Hastanede şüpheli hareketleri olan Kaygusuz B. ile Gökçe T., gözaltına alındı.

    "Ne olduğunu anlamadım"

    Sorguya alınan Gökçe T., “Fesih bize misafir gelmişti ve eski eşimle kapının önünde sohbet ediyorlardı sonra Sadık Eser geldi ve Fesih’i birden bıçakladı. Ne olduğunu anlamadım” dedi.

    "Kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım"

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Sadık Eser’i, evine yakın sokakta yakaladı. Emniyete götürülen Eser ise “Gökçe uzaktan akrabam olur. Fesih, kadına sarkıntılık yapıyordu, bıçakladım” dedi.

    Saldırgan tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadık Eser, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, Kaygusuz B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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