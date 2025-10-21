Adana'da korkunç olay: Bir kişi otomobilde ölü bulundu

- Adana'da yol ortasında duran aracın içinde İlyas Ünalan ölü bulundu.
- Ünalan'ın vücudunda darp izleri ve kan bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’nde saat 17.30 sularında meydana gelen olayda, İlyas Ünalan, aracıyla seyir halindeyken fenalaşarak yol ortasında durdu.
Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar, aracı kontrol etti.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Bu sırada direksiyondaki sürücünün vücudundaki kan izlerini fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ünalan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
VÜCUDUNDA DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ
Ekiplerin yaptığı incelemede Ünalan’ın vücudunda darp izlerine rastladı.
Ünalan’ın cesedi, incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.