Adana'da korkunç ölüm: Dağlık alanda domuz saldırısında can verdi

Adana'da gece yarısı Karaisalı ilçesine bağlı Kesiri Mahallesi'nde besicilik yapan Ferhat Sapmaz (58), dağlık alana hayvanlarını otlatmaya çıkardıktan sonra eve dönmeyince yakınları, aramaya başladı.
Hayvanları otlattığı bölgeye gelen yakınları, Sapmaz'ı yaralı halde görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi.
Hayatını kaybetti
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Sapmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Bölgede araştırma yapan ekipler, Sapmaz'ın vücudundaki yaralardan yaban domuzu saldırısı sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruyor.
Yaban domuzu saldırısı sonucu öldüğü üzerinde duruluyor
Sapmaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Sapmaz'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.
Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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