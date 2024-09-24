Adana'da korkutan yangın Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde çıkan yangına ekipler müdahale etti.

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DHA

Adana'da sabah saatlerinde yürekleri ağza getiren bir yangın çıktı.

Kozan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir narenciye paketleme tesisinde, saat 08.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

EKİPLER UZUN SÜRE UĞRAŞTI

İhbarla bölgeye Adana Büyükşehir Belediyesi ve Kozan Belediyesi itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de bölgeye gelerek bilgi aldı. Ekiplerin yangına müdahale etti ve söndürmek için uzun süre uğraştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)