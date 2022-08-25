Adana’da korna kavgası

İki sürücü arasında trafikte korna çalma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Sopa ve yumrukların kullanıldığı anlar kameralara yansıdı.

Adana’nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde seyir halinde olan iki sürücü, trafikte korna çalma ve yol verme yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kamyondaki şahıs, araçtan sopayla inerek otomobil sürücüsünün üzerine yürüdü.

“Tehdit, sopa, yumruk” ne ararsan var

Elindeki sopayla araç kaputuna yatırdığı adama tehditler savuran kamyon sürücüsü ve yanındaki arkadaşı, ardından da motosikletli bir şahsı sopalarla ve tekmeyle feci şekilde darbetti.

İHA'nın haberine göre çevredeki vatandaşların araya girerek sakinleştirdiği kamyon sürücüsü, olayın ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek gözden kayboldu.

Bu anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana’da korna kavgasında sopa ve yumruklar konuştu VİDEO