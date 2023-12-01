Adana'da kötü koku gelen evden ceset çıktı

DHA
Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Kışla Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın sakinleri etrafa yayılan kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu.
Bunun üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler kokunun binanın zemin katındaki bir daireden geldiğini tespit etti.
Dairenin kapısını açan ekipler eve girdiklerinde hareketsiz yatan bir erkekle karşılaştı.
Öldüğü belirlendi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından cenaze otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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