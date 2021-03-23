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Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Kundaklandığı anlaşılan otomobilde çıkan yangın, park halinde duran başka bir araca da sıçradı. Polis, failleri bulmak için çalışma başlattı.