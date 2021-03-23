Euro
9.4066
1.59%
Dolar
7.8486
0.86%
Altın
438.14
0.91%
Borsa
1.379
0%
Bitcoin
429.447
-1.23%
EXEN Coin
12.88
1.41%
6ºC
İstanbul
Yağmur 6 C

    Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

    Kundaklandığı anlaşılan otomobilde çıkan yangın, park halinde duran başka bir araca da sıçradı. Polis, failleri bulmak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 23.03.2021 - 08:53
    • Güncelleme : 23.03.2021 - 09:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi

    Adana'da merkez ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77022 Sokak'ta, Hatice D.'ye ait  park halindeki otomobilde yangın çıktı.

    Aracın arkasını saran alevler kısa sürede büyüdü. Yanında park halinde duran araca da sıçradı.

    Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale etti.

    Yapılan incelemeler neticesinde yangın sebebinin kundaklama olduğu öğrenildi.,

    Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi #1

    KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Kim veya kimler tarafından kundaklandığı bilinmeyen araç kullanılamaz hale gelirken, yanındaki araçta maddi zarar oluştu.

    Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi #2

    Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

    Adana'da kundaklanan otomobil kullanılmaz hale geldi VİDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir