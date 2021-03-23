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- Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Adana’da kundaklanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Kundaklandığı anlaşılan otomobilde çıkan yangın, park halinde duran başka bir araca da sıçradı. Polis, failleri bulmak için çalışma başlattı.
- DHA
- 23.03.2021 - 08:53
- Güncelleme : 23.03.2021 - 09:20
Adana'da merkez ilçesi Huzurevleri Mahallesi 77022 Sokak'ta, Hatice D.'ye ait park halindeki otomobilde yangın çıktı.
Aracın arkasını saran alevler kısa sürede büyüdü. Yanında park halinde duran araca da sıçradı.
Yangının vatandaşlar tarafından fark edilmesi üzerine ekiplere haber verildi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tazyikli su ile müdahale etti.
Yapılan incelemeler neticesinde yangın sebebinin kundaklama olduğu öğrenildi.,
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kim veya kimler tarafından kundaklandığı bilinmeyen araç kullanılamaz hale gelirken, yanındaki araçta maddi zarar oluştu.
Polis, olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.