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Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı

Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı

Adana'da kürtaj olmak için kızı Ayşe el-Ali ve oğlu Yusuf ile hastaneye gelen Suriye uyruklu Rim el-Ali, çocuklarını bırakıp, gitti.