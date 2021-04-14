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- Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı
Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı
- DHA
- 14.04.2021 - 12:17
- Güncelleme : 14.04.2021 - 12:33
Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 31 yaşındaki Rim el-Ali, çocukları 3 yaşındaki Yusuf ve 14 yaşındaki Ayşe el-Ali'yi yanına alıp, kürtaj olmak için hastaneye gitti.
Rim el-Ali, kürtaj olduğu sırada çocukları da annelerini doğum servisinde bekledi. İşlemin bitmesinin ardından Rim el-Ali, tuvalete gideceğini söyleyip, odadan çıktı.
ANNELERİ BULUNAMADI
Kardeşlerin uzun süredir doğum servisinde oturduğunu fark eden hasta bakıcılar, iki çocuğun annesini aradı ancak bulamadı.
Çalışanların ihbarı üzerine hastaneye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf ile ablası Ayşe el-Ali’yi emniyete götürdü.
"NARKOZUN ETKİSİYLE UNUTTUM"
Polisin uğraşları sonucu anne Rim el-Ali’ye ulaşıldı. Emniyete götürülen Rim el-Ali'nin ifadesinde, çocuklarını bırakıp kaçmadığını, kürtajdan sonra verilen narkozun etkisiyle çocuklarını unuttuğunu söylediği öğrenildi.
Çocuklar, anneye teslim edildi.