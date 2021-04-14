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    Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı

    Adana'da kürtaj olmak için kızı Ayşe el-Ali ve oğlu Yusuf ile hastaneye gelen Suriye uyruklu Rim el-Ali, çocuklarını bırakıp, gitti.
    • DHA
    • 14.04.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 14.04.2021 - 12:33
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    Adana'da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı

    Adana Yüreğir Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 31 yaşındaki Rim el-Ali, çocukları 3 yaşındaki Yusuf ve 14 yaşındaki Ayşe el-Ali'yi yanına alıp, kürtaj olmak için hastaneye gitti.

    Rim el-Ali, kürtaj olduğu sırada çocukları da annelerini doğum servisinde bekledi. İşlemin bitmesinin ardından Rim el-Ali, tuvalete gideceğini söyleyip, odadan çıktı.

    ANNELERİ BULUNAMADI

    Kardeşlerin uzun süredir doğum servisinde oturduğunu fark eden hasta bakıcılar, iki çocuğun annesini aradı ancak bulamadı.

    Çalışanların ihbarı üzerine hastaneye İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis, Yusuf ile ablası Ayşe el-Ali’yi emniyete götürdü.

    Adana da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı #1

    "NARKOZUN ETKİSİYLE UNUTTUM"

    Polisin uğraşları sonucu anne Rim el-Ali’ye ulaşıldı. Emniyete götürülen Rim el-Ali'nin ifadesinde, çocuklarını bırakıp kaçmadığını, kürtajdan sonra verilen narkozun etkisiyle çocuklarını unuttuğunu söylediği öğrenildi.

    Çocuklar, anneye teslim edildi.

    Adana da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı #2

    Adana da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı #3

    Adana da kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bıraktı #4

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