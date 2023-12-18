Adana'da kuyumcu soygunu... 'Üzerimde bomba var' diyerek tehdit etti Kozan'da ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek girdiği kuyumcuyu soymaya kalkan şüpheli, kuyumcunun silah çekmesiyle kaçarak kayıplara karıştı.

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İHA

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Sırkıntı Caddesi üzerinde, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, B.Y.’ye ait kuyumcuya geldi.

Şahıs, kuyumcuya girdiği anda ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ deyip, elindeki çuvalı kuyumcuya verip altınları koymasını istedi.

Silahına davranıp panik butonuna bastı

Bunun üzerine B.Y., panik butonuna basıp tabanca ile havaya ateş ederek şahsı kaçırdı. Kuyumcudan koşarak kaçan şahıs, Bahadır Sokak'ta bulunan bir evin bahçesine üzerindeki düzeneği bırakarak izini kaybettirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kuyumcuya gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını mercek altına alarak şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Düzenek bulundu

Bahadır Sokak'ta ki evin bahçesinde kablo ve karton kutuların bağlanmış olduğu düzenek, çevrede geniş güvenlik önlemi alınarak bomba imha ekipleri tarafından patlatıldı. Çevredeki vatandaşların o anları cep telefonu ile korkusuzca çekmeye çalışması dikkat çekti.

Polis ekiplerinin kuyumcuya giren şüpheliyi yakalamak için çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

"Esnafı korkutmak için yaptığını düşünüyoruz"

Gazetecilere konuşan çevre esnafından Mehmet Tekin, “Silah sesini duydum ardından birinin koştuğunu görünce arkasından koştum ancak şahsı kaybettim. Bomba düzeneği gibi bir şey vardı üstünde. Şahıs 1.70 boylarında elinde bere vardı. Burada koşarken yüzünde maske yoktu. Kozan’da bu zamana kadar böyle bir şey olmadı. Adamın esnafı korkutmak için yaptığını düşünüyoruz.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)