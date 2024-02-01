DHA
Adana'da hırsızlar ortalığı birbirine kattı.
5 kadın, altın alma bahanesiyle Seyhan ilçesinde bulunan bir kuyumcuya girdi.
Kadınların şüpheli hareketlerinden kuşkulanan işletme sahibi, kaçmamaları için kapıyı kilitledi.
Dükkana tuvaletini yaptı
Bu durum karşısında panikleyen kadınlar, polise yakalanmamak için iş yeri sahibiyle tartışmaya başladı.
Yaşanan kargaşa esnasında kadınlar, kuyumcu dükkanına tuvaletlerini yaptı.
Gözaltına alındılar
İşletme sahibinin ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
Polis ekipleri yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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