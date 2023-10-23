Adana'da kuzenler arasında silahlı borç kavgası: 1 ölü 1 ağır yaralı Adana'da 18 yaşındaki bir kişi, alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı 15 ve 18 yaşındaki kuzenlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği iki kardeşten biri yaşamını yitirirken biri ise ağır yaralandı.

DHA Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Havutlu Mahallesi'nde kardeş olan Serkan Gelen (18) ve Erkan Gelen (15), alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kuzenleri Samet Ç.'nin (18) evine gitti. Kuzenler arasında burada çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Samet Ç., evdeki pompalı tüfeği alarak kuzenlerine ateş açtı. İki kardeş kanlar içinde yere yığılırken Samet Ç. evden kaçtı, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastanede can verdi Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Erkan Gelen, Yüreğir Devlet Hastanesi’ne ağabeyi Serkan Gelen ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Erkan Gelen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erkan Gelen'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken Serkan Gelen'in ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Suç aletiyle yakalandı Polis ekipleri kaçan şüpheli Samet Ç.'yi cinayeti işlediği pompalı tüfekle birlikte yakaladı. Gözaltına alınıp emniyete götürülen şüphelinin sorgusu sürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)