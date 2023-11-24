Adana'da maaş tefeciliği! Faizle borç verip alamayınca maaşlara haciz getirdiler Tefecileri ihtiyaç sahibi 38 kişiyi hedef aldı. Zanlılar, aylık yüzde 30 faizle borç verdikleri kişilerin maaşlarına haciz göndererek 2 milyon lira haksız kazanç elde etti. Adana Emniyet Müdürlüğü olaya el koyarak tefecileri yakaladı.

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DHA

Tefeciler, genellikle ticari bir alacağı teminat olarak alıp, karşılığında o belgenin çok altında nakit para vererek yasa dışı çalışıyor. Ticari alacak tahsil edildiğinde buna el koyan tefeciler, alacakta sorun çıkması halinde ödeme yaptıkları muhataplarından katı şartlarda tahsilat yapıyorlar.

Adana'daki olayda ise bu kez tefeciler, organize bir faaliyetin içerisine girerek yasa dışı faaliyet kapsamını genişletti.

Tefeciler, Adana'da senet ve çek karşılığında aylık yüzde 30 faizle borç verip, ödemeyenlerin maaşlarına hukuk yolunu kullanarak haciz koydurdu.

38 kişiden 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiler

Adana'da tefecilikle 38 kişiden 2 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlenen Mehmet G. (62) ile Yusuf C. (59), tutuklandı.

Şüphelilerin, aylık yüzde 30 faizle borç verdiği, ödeyemeyenleri de icraya verip maaşlarının bir kısmına el koyduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, tefecilik yapan Mehmet G. ile Yusuf C.'nin yakalanması için çalışma yaptı.

38 kişiye senet ve çek karşılığı aylık yüzde 30 faizle borç verdiler

Şüphelilerin, paraya ihtiyacı olan 38 kişiye senet ve çek karşılığı aylık yüzde 30 faizle borç verdiği, borcunu ödemeyenleri ise icraya verip, maaşlarının bir kısmına el koyduğu bu yöntemle 2 milyon TL haksız kazanç elde ettiği saptandı.

Tefecilerin evlerine baskın yapıldı

Bu tespitlerle harekete geçen ekipler, evlerine yapılan baskında şüphelileri gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda senet, alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi.

Faiz uyguladıklarını inkar ettiler

Emniyete götürülen şüpheliler, ifadelerinde arkadaşlarına borç verdiklerini, faiz uygulamadıklarını ve ödemeyenler hakkında da icra takibi başlattıklarını öne sürdü.

Tutuklandılar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet G. ile Yusuf C., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)