Avcılar'da maske uyarısı yapan doktora saldıran kadına para cezası

Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz girip kendisini uyaran doktora saldıran kadın, 6 bin 180 lira para cezasına çarptırıldı.

2 Aralık 2020'de Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi'ndeki 7 Numaralı Aile Sağlık Merkezi'ne maskesiz gelen Kıymet Dedecik, görevli Doktor Yağmur Turan tarafından uyarılmıştı.

Uyarı üzerine sinirlenen Dedecik, Doktor Turan ile tartışmaya başlamıştı.

TIRNAKLARIYLA DARBETTİ

Doktor Turan, bunun üzerine polisi arayarak cep telefonu ile kadını görüntülemeye başlarken; Dedecik daha da sinirlenerek hakaretlerde bulunmuştu. Dedecik daha sonra ise doktoru tırnaklarıyla kollarından yaralayarak sağlık merkezini terk etmişti.

Doktor Turan'a sevk edildiği hastanede kendisine 3 gün iş göremez raporu verilmişti.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, görüntüleri inceleyerek sağlık görevlisine saldıran, aynı mahallede oturan şüpheli Dedecik'i yakalayarak gözaltına almıştı.

'BASİT YARALAMA' SUÇUNDAN 6 BİN 180 LİRA CEZA

Dedecik hakkında açılan davanın karar duruşması, bugün Küçükçekmece 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme, tutuksuz sanık Kıymet Dedecik'i "Basit yaralama" suçundan önce 309 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığa verilen hapis cezasını Türk Ceza Kanunu'nun 52-2'nci maddesi uyarınca 1 gün karşılığı takdiren 20 TL olmak üzere 6 bin 180 TL'ye çevirdi.

Mahkeme, sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği konusunda kanaate vararak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme, sanığı 5 yıl süreyle denetime tabii tutulmasına hükmetti. 5 yıl içinde sanık yeni bir suç işlemediği takdirde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılması kararlaştırıldı.

'TEHDİT' SUÇUNDAN CEZA VERİLMEDİ

Sanığın sabıkasız olması ve bir daha suç işleyemeyeceği kanaatine varan mahkeme, cezayı erteledi. 'Tehdit' suçundan sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.



Adliyeye sevk edilen Dedecik, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kıymet Dedecik'le Doktor Turan arasında yaşanan tartışma güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da maske uyarısı yapan doktora saldıran kadına para cezası