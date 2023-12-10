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Adana'da merdiven altı dişçiye operasyon: 7 gözaltı

Adana'da merdiven altı dişçiye operasyon: 7 gözaltı Adana'da merdiven altı olduğu belirlenen diş laboratuvarına yapılan baskında 7 şüpheli, gözaltına alındı.