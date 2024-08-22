Adana'da minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü

DHA
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nde Burak Bayır, yönetimindeki motosikletle önünde giden yolcu minibüsüne çarptı.
Kazadan sonra devrilen motosikletten düşen bayır, metrelerce savruldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bayır'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış