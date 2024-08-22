Adana'da minibüse arkadan çarpan motosikletli öldü Karaisalı ilçesinde seyir halindeki minibüse arkadan çarpan 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü Burak Bayır olay yerinde hayatını kaybetti.

DHA

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Çakallı Mahallesi'nde Burak Bayır, yönetimindeki motosikletle önünde giden yolcu minibüsüne çarptı.

Kazadan sonra devrilen motosikletten düşen bayır, metrelerce savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Bayır'a ilk müdahaleyi yoldan geçen sürücüler yaparken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KURTARILAMADI

Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)