Adana'da miras kavgası: Kardeşini öldürdü

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı Mahallesi'nde yaşayan Yıkık Ailesi'nin iki ferdi arasında miras nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.
Yunus Yıkık, bu konudan husumetli olduğu ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile onların isteği üzerine tarlada bir araya geldi.
Taraflar arasında aynı konu üzerinden tekrar tartışma çıktı.
ÖNCE BIÇAKLAYIP SONRA SİLAHLA VURDU
Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti.
Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Yunus Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
2 GÖZALTI
Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış