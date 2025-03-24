Adana'da miras kavgası: Kardeşini öldürdü

DHA

Adana'nın Yumurtalık ilçesine bağlı Asmalı Mahallesi'nde yaşayan Yıkık Ailesi'nin iki ferdi arasında miras nedeniyle anlaşmazlık yaşandı.

Yunus Yıkık, bu konudan husumetli olduğu ağabeyi A.Y. ve yengesi S.Y. ile onların isteği üzerine tarlada bir araya geldi.

Taraflar arasında aynı konu üzerinden tekrar tartışma çıktı.

ÖNCE BIÇAKLAYIP SONRA SİLAHLA VURDU

Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüştü. A.Y., kavgada kardeşini bıçakladıktan sonra tabancayla ateş etti.

Yunus Yıkık, vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Yunus Yıkık'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

2 GÖZALTI

Yunus Yıkık'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Jandarma, A.Y. ile yanındaki eşi S.Y.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.