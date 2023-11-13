Adana'nın Yüreğir ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı.
Mersin’den hırsızlık yapmak için kente geldiği belirlenen Hakan D. (23) ile sevgilisi Asiye O. (21), alışveriş merkezinin otoparkında keşif yaptı.
Sevgilisi gözcülük yaptı
Hakan D., çalmaya karar verdiği motosikleti çalıştırdıktan sonra çıkışa yöneldi. Bu sırada gözcülük yapan Asiye O. ise yürüyerek olay yerinde uzaklaştı.
Suçüstü yakalandı
Hakan D., motosikletle otoparktan çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından suçüstü yakalandı.
Bölgede devriye gezen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark edip alışveriş merkezinin otoparkına gitti.
Polis, şüpheliler Hakan D. ile Asiye O.’yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerin, 9 Eylül ve 13 Ekim’de de Yüreğir Devlet Hastanesi’nin otoparkındaki 2 ayrı motosikleti çaldığı saptandı.
Çift tutuklandı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları motosikletler bulunamadı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakan D. ile Asiye O., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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