Adana'da motosiklet tıra çarptı: 1 ölü 1 yaralı Seyhan ilçesinde motosikletin tıra arkadan çarpması sonucu kadın ölürken, kocası ağır yaralandı. Kaza yerine gelen kadının bir akrabasının cesedin başında oturup kalması yürekleri dağladı.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana gelen olayda Ercan Togay, kullandığı motosiklet ile önündeki seyir halinde bulunan M.K. (60) idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Ercan Togay ve arkasındaki Havva Togay yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ercan Togay'ı hastaneye kaldırırken Havva Togay'ın olay yerinde öldüğünü tespit etti.

CESEDİN BAŞINDA ÇARESİZ BEKLEYİŞ

Havva Togay'ın bir yakınının cesedin başına oturup kalması yürekleri yaktı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Havva Togay'ın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, tır sürücüsü M.K. gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)