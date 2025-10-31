Adana'da müteahhit ceza aldı, anne-babasının mezarına koştu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde, Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki Alpargün Apartmanı yıkıldı.

Apartmanda bulunan 96 kişi hayatını kaybetti.

Depremden sonra binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü KKTC'ye kaçtıktan sonra yakalanarak Adana'ya getirildi.

"PES" DEDİRTEN CEVAP

Gözaltına alındığında gazetecilerin, "Yaptığınız binanın çökmesiyle ne diyeceksiniz?" sorusuna Hasan Alpargün, "Mukadderat" yanıtını verdi.

Alpargün, 13 Şubat 2023'te tutuklandı. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Eylül 2024'te görülen karar duruşmasında sanık Hasan Alpargün'e, "olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi. Ancak Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

62 KEZ MÜEBBET VERİLDİ

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün görülen duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme, istinafın kararı bozmasına rağmen verdiği cezanın arkasında durarak yeniden 'olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verdi.

"BURADAN SAĞ ÇIKAMAZ DEDİLER"

Bu kararın ardından, depremde o apartmanda annesi Necla Özkara ve babası Mehmet Zeki Özkara'yı kaybeden Makbule Tuğçe Korkut, Kabasakal Mezarlığı'ndaki aile kabristanına giderek dua etti.

Korkut, 6 Şubat 2023 tarihinde kendisinin depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ikamet ettiğini belirterek, "Deprem anında Kahramanmaraş'taydım, annem ise Adana'daydı. Bizim binamız hiç hasar almadı. O sırada ablam aradı ve annemin oturduğu binanın yıkıldığını söyledi. Böyle bir şey olamaz dedim. Depremin üssü Maraş merkezdi ama annemin oturduğu apartman Adana'daydı, yıkılamaz diye düşündüm.

Yaklaşık 9 saatlik yolculuktan sonra apartmanın önüne geldiğimde enkazı gördüm. Yıkılan bina sadece bir kat yüksekliğinde kalmıştı.

Oradaki yetkililer, 'Buradan kimse sağ çıkamaz' dediler. Enkaz kum yığını gibi olduğu için iş makineleri çalışamadı; sadece kovalarla arama yapıldı. 6 Şubat tarihi bizim için çok dramatik." dedi.

"İNŞALLAH BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞANMAZ"

Apartmanın sadece 10 saniyede yıkıldığını aktaran Korkut, "Dün altıncı duruşmamız vardı. Neredeyse bin gündür hukuk mücadelemiz devam ediyor. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, müteahhidi olası kastla cezalandırdı. Hak ettiği cezayı aldığını düşünüyoruz.

Bundan sonra inşallah müteahhitler, bu ağır cezaların ardından işi ehline bırakır, rant uğruna iş yapmazlar. Bir daha böyle acılar yaşamayız inşallah. Başından sonuna kadar biz buradaydık. Hukuk mücadelesini kazandığımız için gururluyuz." ifadelerini kullandı.