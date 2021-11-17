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Adana'da 'müzik sesi' nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Adana'da 'müzik sesi' nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

Olaydan bu yana aranan katil zanlısı, tutuklanarak götürüldüğü emniyette 'Aileme küfür ettiği için öldürdüm' dediği ortaya çıktı.