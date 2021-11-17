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- Adana'da 'müzik sesi' nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
Adana'da 'müzik sesi' nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı
- DHA
- 17.11.2021 - 11:11
- Güncelleme : 17.11.2021 - 13:53
Adana'da, gece saatlerinde evinin önünden yüksek sesle müzik dinlediği aracıyla geçen Can Yiğit Karaca'yı uyaran Okan Subaşı arasında tartışma yaşanmıştı.
Alevlenerek gittikçe büyüyen olayı mahalleli araya girerek ayırdı.
Olay yerinden ayrılan Can Yiğit Karaca, sabah saatlerinde yanına pompalı tüfek alarak bölgeye geri gelip, balkonda sigara içen Okan Subaşı'ya ateş etti.
KURTARILAMADI
Saldırgan olay yerinden kaçarken, saçmalarla yaralanan Subaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ÇİFTLİK EVİNDE SAKLANMIŞ
Jandarma ekipleri olay gününden bu yana aranmakta olan Karaca'nın Osmaniye'deki bir çftlik evinde saklandığı ihbarı ile harekete geçti.
"AİLEME KÜFÜR EDİNCE GURURUMA YEDİREMEDİM"
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana polisine teslim edilen Karaca’nın, emniyetteki ifadesinde, “Aileme küfredince, gururuma yediremedim. Cinayeti bu yüzden işledim” dediği belirtildi.
TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen Can Yiğit Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.