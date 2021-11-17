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    Adana'da 'müzik sesi' nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

    Olaydan bu yana aranan katil zanlısı, tutuklanarak götürüldüğü emniyette 'Aileme küfür ettiği için öldürdüm' dediği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 11:11
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 13:53
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    Adana'da 'müzik sesi' nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

    Adana'da, gece saatlerinde evinin önünden yüksek sesle müzik dinlediği aracıyla geçen Can Yiğit Karaca'yı uyaran Okan Subaşı arasında tartışma yaşanmıştı.

    Alevlenerek gittikçe büyüyen olayı mahalleli araya girerek ayırdı.

    Olay yerinden ayrılan Can Yiğit Karaca, sabah saatlerinde yanına pompalı tüfek alarak bölgeye geri gelip, balkonda sigara içen Okan Subaşı'ya ateş etti.

    KURTARILAMADI

    Saldırgan olay yerinden kaçarken, saçmalarla yaralanan Subaşı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Adana da müzik sesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı #1

    ÇİFTLİK EVİNDE SAKLANMIŞ

    Jandarma ekipleri olay gününden bu yana aranmakta olan Karaca'nın Osmaniye'deki bir çftlik evinde saklandığı ihbarı ile harekete geçti.

    "AİLEME KÜFÜR EDİNCE GURURUMA YEDİREMEDİM"

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana polisine teslim edilen Karaca’nın, emniyetteki ifadesinde, “Aileme küfredince, gururuma yediremedim. Cinayeti bu yüzden işledim” dediği belirtildi.

    TUTUKLANDI

    Adliyeye sevk edilen Can Yiğit Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da müzik sesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı #2

    Adana da müzik sesi nedeniyle işlenen cinayetin zanlısı yakalandı #3

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