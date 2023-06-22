Adana’da narenciye bahçesini kenevir tarlasına çevirdi Bir şahsın narenciye bahçesinde ağaçların arasına gizleyerek ektiği bin 900 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İHA

Adana’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yüreğir ilçesinde bir şahsın ikametinde ve narenciye ekili tarlasında adli makamlardan alınan karara istinaden arama yaptı.

Bin 900 kök kenevir bulundu

Arama sonucunda, boyları yaklaşık olarak 30 santim ile 3 metre arasında değişen bin 900 kök kenevir bitkisi, 5 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi, 1 adet tartı aleti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi eser niteliği olduğu tespit edilemeyen kadın başı heykeli ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak adli işlem başlatıldı.