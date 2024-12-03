Güvenlik güçleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik denetim ve operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı’nın koordinasyonunda düzenlenen "Narkoçelik-50" operasyonunun detaylarını paylaştı:

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen, 10 aydır titizlikle takip edilen projeli çalışma sonucunda bir araçta saklanan 825 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu, bin 512 kahve kutusunun içine gizlenmiş halde bulundu. Operasyonda bir şüpheli yakalanarak adalete teslim edildi. Bu başarılı operasyonu gerçekleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum.