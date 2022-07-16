Nuriye Gül Peler ile Tamer Mert Ayhan çiftinin nişanındaki halayda Ferhat Ateş, S.C.’ye "Halayı yavaş çek." dedi ve bir süre sonra kavga çıktı. S.C., 4 kişiyi bıçaklarken kendisi de elinden yaralandı.

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde 22 yaşlarindaki Nuriye Gül Peler ile Tamer Mert Ayhan çifti, hayatlarını birleştirmek için bir adım attı ve nişanlandı.

Aileler arasında kız evinin önünde düzenlenen nişan töreninde, taraflar halay çekmeye başladı.

"Halayı yavaş çek"



İddiaya göre tam o esnada, Nuriye Gül Peler’in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının uzaktan akrabası S.C.’ye "Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor." dedi.

Adana'da nişandaki 'halayı yavaş çek' kavgasında 4 kişi bıçaklandı

İkili arasında tartışma çıktı

Bunun üzerine S.C. ve Ferhat Ateş arasında tartışma çıktı. Nuriye Gül’ün 22 yaşındaki ağabeyi Bayram Peler ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

4 kişiyi bıçaklayıp yaralandı

Ancak S.C., önce Bayram Peler’i bacağından 3 defa daha sonra da Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Şüpheli S.C. de elinden yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4’ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne, Bayram Peler ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.





Hastanede karşılaşınca tekrar kavga ettiler

Otomobille hastanelere giden taraflar, Balcalı Hastanesi önünde de karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Ayrıca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde de Bayram Peler erkek tarafı tarafından darp edilmeye çalışıldı.

Barış için aileler görüşecek

Gözaltına alınan S.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavganın üzerine iki gencin nişan töreni yarım kaldı. Bu hafta ise barış için ailelerin görüşmelere başlanacağı öğrenildi.





"En mutlu günümü mahvetti"



İHA'nın haberine göre; Nuriye Gül Peler, en mutlu gününün mahvolduğuna üzülerek, "Biz halaydaydık. Her şey biran da oldu. Kendisini bilmez biri yüzünden bu olaylar gelişti.

Üzgünüm. Benim en mutlu günümü mahvetti. Ben barış olmasını istiyorum." dedi.

"Arkamı döndüğümde bayılmıştım"

Bayram Peler ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Olay sırasında kız kardeşim ve damat ile halay çekiyordum. Bu sırada kuzenim ve erkek tarafından bir kişi ‘Halayı yavaş çek’ denmesi üzerine kavga etmeye başladılar.

Bende araya girdim ve bacağımdan 3 defa bıçaklandım. Arkamı döndüğümde bayılmıştım. Beni damat hastaneye götürdü. Arkamdan da 4 kişi yaralanmış." diye konuştu.

"Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu"

Aileler arası barışın olmasını istediğini söyleyen Peler, "2 tarafa da çağrım barıştır. Biz barıştan yanayız. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. Keşke olmasaydı. Her 2 tarafında barışmasını isteriz.

Ben hastanede sedyedeyken de saldırı devam etti. Her şeye rağmen büyüklerimiz araya girdi. İnşallah barış sağlanacak. Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu." ifadelerini kullandı.



