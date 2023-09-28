Adana'da nişanlısının babasıyla tartışan genç vurularak can verdi Nişanlısının ailesiyle tartışan genç, nişanlısının babasıyla çatıştı. Yaşanan çatışmada başından ve karnından vurulan genç hayatını kaybetti.

İHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

Sedat Yüksel, nişanlısının babası M.K. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı önce sözlü tartıştı.

Başından ve karnından yaralandı

Daha sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan çatışmada başından ve karnından yaralanan Sedat Yüksel, yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayın polise ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri Yüksel’in nişanlısının evinin önünde bir adet tüfek ve bir adet tabanca bulurken, yerde kartuş ve boş kovanlar tespit edildi.

Yüksel’in nişanlısının babası M.K. ve erkek kardeşi Y.K. gözaltına alındı.

Müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

Sedat Yüksel, Ceyhan Devlet Hastanesi acil servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yüksel’in yakınları acil önünde sinir krizi geçirirken yakınları ve dostları tarafından teselli edildi.

Yüsel’in cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)