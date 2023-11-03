Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan Toros İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Zeynel Kavak, okulun çıkış saatinde öğrencilerin trafikte güvenliğini sağlamak adına okul kapısı önüne çıktı.
O sırada aracını okulun önüne park etmekte olan taksici Eyüp Yavuz'u gören öğretmen, "Aracınızı oraya park etmeyin." uyarısında bulundu.
Bunun üzerine aracıyla okulun önünden uzaklaşan Yavuz, yaklaşık 2 dakika sonra geri dönerek Zeynel Kavak’a, "Benim görüntümü neden çektin?" diyerek saldırdı.
Velilerin araya girmesiyle öğretmen, taksicinin elinden zor kurtarıldı.
Yüzüne yumruk attı
Bu sırada karşı kaldırımda bulunan 60 yaşındaki öğretmen Necmettin Uçar, taksicinin kadın öğretmene saldırdığını gördü.
Uçar, taksi sürücüsünün yanına gelip, "Neden meslektaşıma saldırıyorsun?" diye sorunca taksici, Uçar'ın yüzüne yumruk attı.
Yüzüne yumruk yiyen Uçar, yere yığıldı.
Bunun üzerine taksi sürücüsü olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Kaşının üzerine 7 dikiş atıldı
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken öğretmen, meslektaşları tarafından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada yapılan müdahalelerin ardından kaşının üstüne 7 dikiş atılan öğretmen taburcu edildi.
"Ben dövmedim, kendi kendisini dövmüş"
Taksici Eyüp Yavuz, gözaltı sırasında olayı inkar etti.
Yavuz ifadesinde, öğretmeni dövmediğini öne sürerek “Ben kesinlikle vurmadım. Kendisine zarar verip, darp raporu almış olabilir.” ifadelerini kullandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri taksi sürücüsü Eyüp Yavuz’u gözaltına aldı.
Taksirle yaralama, kasten yaralama ve ruhsatsız silah bulundurma gibi suçlardan 6 kaydı bulunan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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