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Adana'da öğretmeni döven taksicinin pişkin savunması

Adana'da öğretmeni döven taksicinin pişkin savunması Seyhan ilçesinde bir taksici, 60 yaşındaki bir öğretmeni görev yaptığı okulun önünde darbetti. Öğretmenin kafasına 7 dikiş atılırken, taksici tutuklandı.