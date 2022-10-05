Adana'da okul servisi devrildi 19 kişi yaralandı

Öğrencileri okula taşıyan servis aracının yoldaki palmiye ağaçlarına çarpıp devrilmesi sonucu 14'ü öğrenci, 19 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda özel bir okulun öğrenci ve öğretmenlerini taşıyan servis taşıtı, seyir halindeyken bir anda sürücünün kontrolünden çıkarak refüje çarptı.

Kaza anında refüjdeki palmiye ağaçlarına çarptıktan sonra devrilen servisin sürücüsü ile 14 öğrenci ve 4 öğretmen yaralandı.

Adana'da okul servisi devrildi: Yaralılar var

Çevredeki vatandaşlar devrilen araca müdahale etti

Olay yerinde kazayı gören çevredeki vatandaşlar, devrilen servis aracından çıkardıkları yaralılara ilk müdahalede bulundu.

AA'nın haberine göre, yaralı öğrenciler, öğretmenler ve servis görevlisi daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrasında yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.