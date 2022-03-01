Adana'da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı

Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, 2 arkadaşı tutuklandı. Gencin, otomobili için öldürüldüğü öğrenildi.

Adana’da ikamet eden Rekan Çetindağ'ın (29), 20 Şubat’ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp genci bulmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

ARACI TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek kayıp gencin aracının en son merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Bölgeye giden ekipler, Çetindağ'ın aracını sokakta terk edilmiş buldu.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Aracın geçiş istikametindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetindağ'ın kaybolduğu gün iki kişiyle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti.

Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile bu kişilerle bağlantılı 4 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRÜLÜP ARAZİYE GÖMÜLDÜ

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgulama sonucunda Rekan Çetindağ'ın merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğü belirlendi.

Ekipler, bölgede yaptıkları kazıyla Çetindağ'ın cesedine ulaştı.

Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Çetindağ'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İTİRAF ETTİ

Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, ilk sorgusunda Çetindağ’ı gördüklerini ancak gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılıp evlerine gittiklerini söyledi.

Şüphelileri çapraz sorguya alan polis, çelişkili ifadeler verdiklerini gördü.

Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri zanlılara anlatılınca, Nadir Ç.’den itiraf geldi.

HER ŞEY 150 BİN LİRALIK ARAÇ İÇİN

Nadir Ç.’nin, Çetindağ’ın arkadaşı olduğunu, olay gecesi buluştuklarını, Gürcan K.’nin de yanında bulunduğunu, Çetindağ’a ait piyasa değeri 150 bin lira civarında olan otomobili alıp parçalara ayırarak satmak istediklerini, bu nedenle Çetindağ’ı kaçırıp kendi mahallesi olan Karaömerli’de ormanlık alana götürdüklerini, burada Çetindağ’ın kafasına 2, vücuduna da 6 el ateş ederek öldürdüğünü daha sonra ise arkadaşı Gürcan K. ile gömdüğünü söylediği öğrenildi.

2 KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

Ayrıca zanlının otomobili parçalayıp satması için 4 kişiyle irtibata geçtiği, polisin de ifade doğrultusunda bu zanlıları gözaltına aldığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.