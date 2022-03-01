Euro
15.62
0.31%
Dolar
13.88
0.28%
Altın
851.75
0.14%
Borsa
1977
1.57%
Bitcoin
600.647
11.66%
BTXN Coin
37.04
-1.27%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Bulutlu 3 C

    Adana'da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı

    Ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 29 yaşındaki gencin arazide toprağa gömülü cesedine ulaşıldı, 2 arkadaşı tutuklandı. Gencin, otomobili için öldürüldüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 01.03.2022 - 10:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı

    Adana’da ikamet eden Rekan Çetindağ'ın (29), 20 Şubat’ta otomobiliyle evinden ayrıldıktan sonra dönmemesi üzerine ailesi İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kayıp genci bulmak için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

    ARACI TERK EDİLMİŞ BULUNDU

    Ekipler, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek kayıp gencin aracının en son merkez Seyhan ilçesi Küçük Dikili Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

    Bölgeye giden ekipler, Çetindağ'ın aracını sokakta terk edilmiş buldu.

    Adana da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı #1

    4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Aracın geçiş istikametindeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, Çetindağ'ın kaybolduğu gün iki kişiyle merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde buluştuğunu tespit etti.

    Ekipler, kayıp gencin buluştuğunu belirlediği arkadaşları Nadir Ç. ve Gürcan K. ile bu kişilerle bağlantılı 4 kişiyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

    Adana da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı #2

    ORMANLIK ALANDA ÖLDÜRÜLÜP ARAZİYE GÖMÜLDÜ

    Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çapraz sorgulama sonucunda Rekan Çetindağ'ın merkez Sarıçam ilçesi Karaömerli Mahallesi'nde tabancayla öldürülüp araziye gömüldüğü belirlendi.

    Ekipler, bölgede yaptıkları kazıyla Çetindağ'ın cesedine ulaştı.

    Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine ateş edilerek öldürüldüğü belirlenen Çetindağ'ın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Adana da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı #3

    İTİRAF ETTİ

    Öte yandan gözaltına alınan şüpheliler, ilk sorgusunda Çetindağ’ı gördüklerini ancak gecenin ilerleyen saatlerinde ayrılıp evlerine gittiklerini söyledi.

    Şüphelileri çapraz sorguya alan polis, çelişkili ifadeler verdiklerini gördü.

    Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntüleri zanlılara anlatılınca, Nadir Ç.’den itiraf geldi.

    Adana da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı #4

    HER ŞEY 150 BİN LİRALIK ARAÇ İÇİN

    Nadir Ç.’nin, Çetindağ’ın arkadaşı olduğunu, olay gecesi buluştuklarını, Gürcan K.’nin de yanında bulunduğunu, Çetindağ’a ait piyasa değeri 150 bin lira civarında olan otomobili alıp parçalara ayırarak satmak istediklerini, bu nedenle Çetindağ’ı kaçırıp kendi mahallesi olan Karaömerli’de ormanlık alana götürdüklerini, burada Çetindağ’ın kafasına 2, vücuduna da 6 el ateş ederek öldürdüğünü daha sonra ise arkadaşı Gürcan K. ile gömdüğünü söylediği öğrenildi.

    Adana da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı #5

    2 KATİL ZANLISI TUTUKLANDI

    Ayrıca zanlının otomobili parçalayıp satması için 4 kişiyle irtibata geçtiği, polisin de ifade doğrultusunda bu zanlıları gözaltına aldığı belirtildi.

    Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Nadir Ç. ve Gürcan K., nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da öldürüldükten sonra gömülen gencin cesedine ulaşıldı #6


    İlginizi Çekebilir

    Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı: Nalan Cana ve Sedat’ın ilişkisini öğrendi, Koroğlu ailesine ateş püskürüyor!
    Medya

    Camdaki Kız 33. bölüm fragmanı: Nalan Cana ve Sedat’ın ilişkisini öğrendi, Koroğlu ailesine ateş püskürüyor!

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü İş İnsanı Murat Acar, Kriptodaki Açığı Buldu!

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 28 Şubat 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama

    Görüş Bildir