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    Adana'da omuz atma kavgası: 1 ölü 2 tutuklu

    Yüreğir ilçesinde yolda giderken çarpıştığı şahsın arkadaşları tarafından darbedilen kişi, kafasını asfalta vurdu. Yaralı hayatını kaybederken, 2 kişi tutuklandı.
    • 05.09.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 10:22
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    Adana'da omuz atma kavgası: 1 ölü 2 tutuklu

    Adana'nın Yüreğir ilçesinde Şakir Arım ile Mithat Arım (42), ağabeyleri Cahit Arım’ın (45) evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitti.

    Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Yalçın ile çarpıştı.

    "Bana nasıl omuz atarsın"

    Telefonu yere düşen Yalçın’ın, “Bana nasıl omuz atarsın” demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın’ın arkadaşları Akın Emerci ile Kerem Y.’nin (27) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.

    Adana da omuz atma kavgası: 1 ölü 2 tutuklu #1

    Başını asfalta vurdu

    Yalçın ile Emerci’nin darbettiği Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi’ne götürüldü.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos'ta doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

    "Omuz attı, ben de uyardım"

    Emniyete götürülen şüphelilerden Ali Yalçın, ifadesinde, “Bana omuz attı, ben de uyardım. Sonra küfrettiler ve kavga çıktı. O sırada yere düşüp, kafasını çarptı. Bilinçli yapmadık.” dedi.

    2 kişi tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yalçın ile Akın Emerci çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kerem Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da omuz atma kavgası: 1 ölü 2 tutuklu #2

    Adana da omuz atma kavgası: 1 ölü 2 tutuklu #3


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