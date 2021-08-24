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    Adana’da operatör, kullandığı kepçenin altında kaldı

    Taş ocağında operatör olarak çalışan Batuhan Dinler, kullandığı kepçenin altında kaldı. Dinler, ağır yaralı olarak kurtarıldı.
    • DHA
    • 24.08.2021 - 12:24
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 12:26
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    Adana’da operatör, kullandığı kepçenin altında kaldı

    Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi Karabuza mevkisinde sabah saatlerinde, taş ocağında operatör olarak çalışan Batuhan Dinler'in (23) kullandığı kepçe devrildi.

    Dinler, kullandığı kepçenin altında kaldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Dinler, iş makinesinin altından ekiplerin yoğun çalışması ile kurtarılabildi.

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    HASTANEYE KALDIRILDI

    Ağır yaralı halde kurtarılan Dinler, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen Dinler, tedavi altına alındı.

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