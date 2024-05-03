Adana'da organ şebekesine baskın: 11 kişi gözaltına alındı Polis ekiplerinin Suriye uyruklu 2 kişinin İsrailli 2 şahsa para karşılığında böbreklerini vereceği bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına alırken, adreste yapılan aramada 65 bin dolar ele geçirildi.

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AA

Adana'da organ ticareti, polis ekiplerini harekete geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yaklaşık bir ay önce İsrail'den uçakla Adana'ya gelen 7 kişinin pasaportunu incelemeye aldı.

Sağlık turizmi için Türkiye'ye geldiklerini ileri süren 7 kişiden 2'sinin pasaportunun sahte olduğu tespit edildi. Bu iki kişinin, Suriye uyruklu A.S. (20) ve Z.M.Z. (21) olduğu belirlendi.

Böbreklerini İsraillilere vereceklerdi

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Suriye vatandaşı A.S. ve Z.M.Z'nin, böbreklerinin para karşılığında İsrail uyruklu S.A.S. (68) ve 28 yaşındaki İsrailli kadın E.A.M'ye Adana'da yapılacak ameliyatla nakledilmesi için anlaştığı saptandı.

11 şüpheli gözaltında

Polis ekipleri, teknik ve fiziki tabibin ardından düzenledikleri operasyonla Suriyeli A.S. ve Z.M.Z. ile İsrailli S.A.S, M.A.S. (32), E.A.M. A.A.M. (22) ve M.A.M'nin (37) yanı sıra E.D. (51), F.Ö. (49), M.A.U. (58), A.K'yi (31) gözaltına aldı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda 65 bin dolar, 10 bin 400 lira, 994 İsrail şekeli ile çok sayıda sahte pasaport ele geçirildi.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra emniyete götürüldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)