Adana'da orman yangını Feke ilçesinde ormanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

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DHA

Sıcak havaların da etkisiyle ormanlardaki yangın tehlikesi giderek büyüyor.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Konakkuran Mahallesi Kıy mevkiinde, saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Havadan ve karadan müdahale

Yangın ihbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlandı. Yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Bölgedeki sarp arazi yapısı ve rüzgar, ekiplerin müdahalesini güçleştiriyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)