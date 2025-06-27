Adana'da otobüste etek altı fotoğraf çeken emekli hakime gözaltı

Adana'nın Seyhan ilçesinde seyir halindeki özel halk otobüsünde bulunan A.M.A. (75), cep telefonuyla G.T.'nin (44) uygunsuz görüntüsünü çekti.

Bu sırada durumu fark eden başka bir yolcu, şüpheliye tepki göstererek polisin aranmasını istedi.

Otobüs şoförünün kapıları kapatarak Bağlar Polis Merkezi Amirliği'ne getirdiği şüpheli gözaltına alındı.

EMEKLİ HAKİM OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şüphelinin emekli hakim olduğu ve avukatlık yaptığı öğrenildi.

Otobüsteki tartışma anları ise aracın güvenlik kamerasına yansıdı.