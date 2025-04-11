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Adana'da otobüsteki yolcunun termosundan 500 gram bonzai ham maddesi çıktı

Adana'da otobüsteki yolcunun termosundan 500 gram bonzai ham maddesi çıktı Ekiplerce durdurulan otobüsteki yolculardan birinin çantasındaki çelik termosta, 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs sorgusunda, kendi kullanacağı kadar üretim yapacağını söyleyerek savunma yaptı.