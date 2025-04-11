DHA
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı belirlenen şehirler arası yolcu otobüsünü takibe aldı.
Ekipler, yol kenarında durdurulan otobüste arama yaptı.
"KENDİ KULLANACAĞIM KADAR ÜRETECEKTİM"
Yolculardan Metin Y.’nin, yanında taşıdığı bez çantadaki çelik termosa gizlenmiş, 500 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan Metin Y., emniyetteki sorgusunda, "Uyuşturucu satışı yapmıyorum. Kendi kullanacağım kadar üretim yapacaktım." dedi.
50 KİLOGRAM BONZAİ ÜRETİLEBİLİYOR
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Metin Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Öte yandan, ele geçirilen ham madde ile 50 kilogram bonzai üretilebildiği belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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