Adana'da korkunç kaza can aldı...
Çukurova ilçesinde dün saat 15.30 sıralarında evine dönen Fadime Günindi’ye, sokakta yürüdüğü sırada şoför O.Ö.’nün kullandığı özel halk otobüsü çarptı.
Aracın altında sürüklendi
Otobüsün altında kalan Günindi, birkaç metre sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Günindi’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayı duyup olay yerine gelen Günindi’nin yakınları feryat edip, gözyaşı döktü.
Gözaltına alınan şoför O.Ö., Yüzüncüyıl Polis Merkezi’ne götürüldü.
Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Öte yandan kazaya ilişkin araç içi kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolun karşısına doğru yürüyen Günindi’nin, şoför O.Ö.’nün başka bir yöne baktığı sırada otobüsün altında kaldığı anlar yer aldı.
"Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim"
Polis merkezindeki ifadesinde, “Sesi duyunca birinin, çatıdan otobüsün üzerine atladığını düşündüm. Kazaya karışan kişiyi kesinlikle görmedim. Durunca fark ettim, pişmanım.” diyen O.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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