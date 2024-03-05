Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 2 ölü 14 yaralı Kontrolden çıkan otomobilin yolun karşı şeridine geçerek işçi servisine çarptığı kazada, otomobilde bulunan anne ve oğlu hayatını kaybederken 14 kişi yaralandı.

İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Adana-Osmaniye yolu Yakapınar mevkiinde Mehmet Can Andırın (27), kullandığı 06 AD 6330 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp, yolun karşı şeridine geçerek E.İ. idaresindeki 01 S 0559 plakalı midibüse çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

Anne ve oğlu öldü, 14 kişi yaralandı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Can Andırın ve yolcu konumundaki annesi Hayriye Andırın'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi. İşçi servisinde bulunan 14 kişi ise yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından anne ve oğlunun cenazeleri, otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)