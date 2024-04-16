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Adana'da otomobil otobüs durağına çarptı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da otomobil otobüs durağına çarptı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptığı kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.