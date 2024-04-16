Adana'da otomobil otobüs durağına çarptı: 2'si ağır 7 kişi yaralandı

İHA
Adana'da trafik kazasında felaketten dönüldü.
Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda Uğur A. isimli şahıs, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Durakta bekleyen yolculara çarptı
Kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarparak güçlükle durabildi.
Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2'si ağır 7 kişi yaralandı
Kaza sırasında durakta bulunan Osman K., Metin C., Hüseyin K., Aysel K., Nursever K., Çınar K. ile otomobil sürücüsü Uğur A. yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken Osman K. ve Metin C.’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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