Adana'da otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı! Kanepede oturan adam kılpayı kurtuldu Kaldırımda kanepede uzanan bir kişinin kontrolden çıkan otomobilin çarpmasından son anda kurtulması güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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AA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıktı.

Bunun ardından önce yoldaki bir tabelaya ardından da kaldırımdaki bir fırının önüne konulan kanepeye çarptı.

Duramayan otomobil daha sonra sözkonusu fırına vurdu.

Olay sırasında çalıştığı fırının önündeki kanepede uzanan 24 yaşındaki Cengiz Adlı ile kaldırımda yürüyen bir kişi, son anda kaçarak kurtuldu.

"Olayın şokundaydım"

Cadde üzerindeki fırında çalışan Cengiz Adlı, verilmiş sadakası olduğunu belirtti.

Olay günü başının ağrıması nedeniyle çalıştığı fırının yanındaki mobilyacıya ait kanepeye uzandığını anlatan Adlı, şöyle dedi:

Başım ağrıyordu, biraz dinleneyim dedim. İş yerimizin yanında bulunan kanepenin üzerinde uykuya dalmıştım. Bir otomobil direk üzerime geldi. Otomobil ilk tabelaya çarptı, o anda kalktım. Son anda kurtuldum. Olayın şokundaydım. Olayı videoyu izledikten sonra anladım.

Sürücü olay yerinden kaçtı

Sürücünün olay yerinden kaçtığını belirten Adlı, kaza nedeniyle iş yerinin camlarının ve kaldırımdaki kanepenin kırıldığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)