İHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, silah ticareti yapan kişilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Bu çerçevede KOM ekipleri, M.Ş.A'ın kente çok sayıda ruhsatsız silah getirdiğini belirledi.
ARACIN ÖNÜ KESİLDİ
Ekipler söz konusu şüphelinin aracının önünü keserek durdurdu.
Şüpheli ters kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi.
50 TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Polis araçta yaptığı arama çalışmasında arka tampona ve ön konsol boşluğuna zulalanmış vaziyette toplamda 50 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış