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Adana'da otomobilin arka tampon ve ön konsol boşluğundan 50 silah çıktı

Adana'da otomobilin arka tampon ve ön konsol boşluğundan 50 silah çıktı Polis ekipleri, silah ticaretinin önüne geçmek için yaptığı çalışmada yakaladığı bir otomobilin arka tamponunda ve ön konsol boşluğunda 50 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı.