Adana'da otomobilin çarptığı polis şehit oldu
AA & Ensonhaber

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda Murat A.'nın kullandığı otomobil, uygulama noktasında görevli polis memuru Mustafa Akgül'e çarptı.

Otomobil daha sonra refüjdeki sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.

Durumun telsiz anonslarıyla bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra takviye polis sevk edildi.

ŞEHİT OLDU

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde polis memuru Akgül'ün şehit olduğunu belirledi.

Yaralanan sürücü ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan çalışmaların ardından Akgül'ün cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Göktürk Sönmez
Editor