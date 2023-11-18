Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarptığı kazada 3 kişi öldü

Adana'nın Sarıçam ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, yolda hızla ilerlediği sırada kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 kişi olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Enes Tatar, kardeşi Emin Tatar ve İbrahim Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Araçta bulunan Ahmet Özdemir ve Semih Yıldırım ise yaralandı.
Yaralılar ekiplerin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Kazanın meydana geldiği cadde polis tarafından tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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