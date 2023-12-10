Adana'da otomobilin tıra çarptığı kaza kameraya yansıdı Adana'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki tıra çarptığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi ağır yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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İHA

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Ahmet Zenbilci Bulvarı'nda otomobilin park halindeki tıra arkadan çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan 5 kişiyi çıkarttı.

1 ölü, 4 ağır yaralı

Otomobilden çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazada hastaneye kaldırılan bir kişi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan 4 kişinin de tedavisi devam ediyor.

Yaralıların ve ölen kişinin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)