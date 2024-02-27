Adana'da otopark cinayeti! 5 kişi tarafından önce dövüldü sonra öldürüldü 2’si kadın 5 şüpheli, bir iş yerinin otoparkında tartıştıkları Selam Şenci’yi dövüp, bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Adana'nın Seyhan ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi.

Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi’ndeki bir iş yerinin otoparkında Selam Şenci isimli şahıs, kimlikleri henüz tespit edilemeyen 2’si kadın 5 kişiyle birlikte otoparka girdi.

Burada taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa süre içerisinde kavgaya döndü.

5 kişi, Şenci’yi tekme ve yumruklarla darbetti. Gruptaki bir kadın, aldığı darbelerle yere düşen Selam Şenci’yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Hareketsiz kaldı

Kanlar içinde yere yığılan Şenci’nin hareketsiz kaldığını gören şüpheliler, kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtarılamadı

Otoparkta ağır yaralı halde bulunan Selam Şenci, çağırılan ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Şenci, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Selam Şenci’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, şüphelilerin, olaydan saatler önce babası tarafından öldürülen Dilan Özdemir’in arkadaşı oldukları, Şenci’yi ise kavgaya müdahale etmediği için dövüp, bıçakladıkları öne sürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)