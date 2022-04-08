Adana'da otoparkta bekleyen adamı pusu kurup vurdular

Amcasının evine bırakan 22 yaşındaki Savaş Saygılı, otoparkta pusuda bekleyen şahıslar tarafından kurşunlanarak, ağır yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan 22 yaşındaki Savaş Sayğılı, amcasını evine bıraktığı sırada binanın otoparkında pusuda bekleyen kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Açılan ateş sonucu boynuna ve sırtına isabet kurşunlarla ağır yaralanan Sayğılı, yere yığılırken, şüpheliler ise plakası alınamayan otomobille olay yerinden kaçtı.

Hayati tehlikesi var

Amcası tarafından otomobille yakındaki bir tıp merkezine götürülen Sayğılı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki bir özel hastaneye sevk edildi.

Ameliyata alınan Sayğılı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlılar aranıyor

Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

























