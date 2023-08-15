Adana'da otostop yapan kadın için duran fabrika işçisi gasbedildi Yolda otostop yapan kadını almak için duran fabrika işçisi yanına gelen kadının 3 arkadaşı tarafından dövülüp, otomobili gasbedildi. Fabrika işçisinin ihbarı üzerine şüpheliler, polis tarafından yakalandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Adana'nın Seyhan ilçesinde 11 Ağustos günü saat 04.30 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Fabrika işçisi 43 yaşındaki C.K., caddede otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarında bekleyen Hilal Şahin el kaldırması üzerine durup, genç kadının nereye gideceğini sordu. Şahin, otomobile bindikten sonra 19 yaşındaki Abdülkadir Güneş, arka kapıdan araca binip, el frenini çekti. Aracın yanına gelen 18 yaşındaki Emirhan Güzenge ile 29 yaşındaki İlker Enis, C.K.'yi darbedip, otomobilden indirdi. Direksiyona geçen Güneş, diğer şüphelilerin de otomobile binmesiyle bölgeden uzaklaştı. Şüphelilerin kimlikleri belirlendi C.K.’nin ihbarı üzerine Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini belirledi. Aracın plakalarını söktüler Ekipler, şüphelilerin otomobili Sucuzade Mahallesi’ndeki bir otoparka çektiklerini ve plakalarını söktüklerini saptadı. 3 şüpheli yakalandı Ekipler, Şahin’i evine yapılan baskında, diğer 3 şüpheliyi de otoparkta gözaltına aldı. Şüphelilerin, C.K.’nin kredi kartıyla alışveriş yaptıkları öğrenildi. Şüpheliler tutuklandı Emniyete götürülen şüpheliler, suçlarını itiraf edip, alkolün etkisinde oldukları için gasp olayını gerçekleştirdiklerini öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.