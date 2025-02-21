DHA
Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğru seyreden bir servis sürücüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde ilerlediği sırada bir başka servis sürücüsü ile tartıştı.
Yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sinirler kısa sürede gerildi.
SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR
Tartışmanın büyümesi üzerine şoförler, araçlarından inerek tekme, yumruk ve sopalarla birbirlerine saldırdı.
Başka sürücüler de kavgaya dahil olunca trafik bir süre durdu.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çevredekiler, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle kavga son buldu. Tarafların araçlarına binip bölgeden ayrılmasıyla da ulaşım yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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