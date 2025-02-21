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Adana'da otoyolda sopalı yol verme kavgası

Adana'da otoyolda sopalı yol verme kavgası Adana Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde iki servis sürücüsü arasında çıkan sopalı 'yol verme' kavgası, diğer sürücülerin araya girmesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı.