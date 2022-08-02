Adana'da otoyolda yapılan yarışta kaza: Bir gencin bacağı koptu

Adana'da otoyolda yapılan yarışta kaza: Bir gencin bacağı koptu

Otoyoldaki yarışmanın galibi Emrah Y., yol kenarında bekleyen 23 yaşındaki Sedat Leventöz'e çarptı. Olayda gencin sağ bacağının tamamen koptuğu, sürücün de gözaltına alındığı belirtildi.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu, Adana-Tarsus istikametinin 5’inci kilometresinde yaşanan kazada bir gencin hayatı karardı.

23 yaşındaki Sedat Leventöz, 17 yaşındaki kardeşi Hasan Leventöz ile birlikte Pozantı ilçesine giderken yolda bir kalabalık olduğunu gördü.

Bunun üzerine Sedat Leventöz, kardeşiyle birlikte kalabalığın arasına karıştı.

Otoyolda para karşılığı yarış yapanların olduğunu gören Leventöz kardeşler, yarışı izlemeye başladı.

Sedat Leventöz yarışın birincisi tarafından ezildi

Bu sırada, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan Emrah Y., yarışta birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek aracını yol kenarında yarışı izleyen kalabalığa sürdü.

Kalabalıkta birçok kişi ve Hasan Leventöz son anda kaçmayı başarırken, Sedat Leventöz kaçamadı ve aracın altında kaldı.

Adana'da otoyolda yapılan yarışta kaza: Bir gencin bacağı koptu

Yaralının sağ bacağı tamamen koptu

Kaza sırasında sağ bacağı kopan Sedat Leventöz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Leventöz’ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi.

Ailenin acılı bekleyişi sürerken, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sedat Leventöz’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"Hastamızın bir an önce iyileşmesini istiyoruz"

Sedat Leventöz’ün amcası İsmail Leventöz, "Sedat ve kardeşi, Pozantı ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’ne giderken yol kenarındaki kalabalığı görüyor. Hasan ısrar ediyor ve iki kardeş kalabalığın yanına gidiyor. Yarış olduğunu orada görüyorlar. İzlemeye başlıyorlar ve kaza o sırada yaşanıyor." diye konuştu.

Sedat Leventöz’ün sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatan amca Leventöz, "Genel durumunun iyiye gittiğini söylediler ama sağ bacağını kaybetti. Uzuv kaybı oldu. Hastamızın bir an önce iyileşmesini, sağlığına kavuşmasını ve gerekenin yapılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kimsenin canı yanmasın"

İHA'nın haberine göre; otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istediğini vurgulayan İsmail Leventöz, "Orası bir otoyol. Orada hız limitleri belli. Uyulması gereken kurallar var. Gerek emniyet güçleri gerekse de yerel yönetimlerin önlem almalarını istiyoruz. Kimsenin canı yanmasın. Sonuçta ortada insan hayatı var." dedi.

Sürücü gözaltına alındı

Öte yandan süpheli sürücü Emrah Y. ise kazanın ardından otomobiliyle kaçarak kayıplara karıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı.



















