Adana'da oynadığı tüfek 12 yaşındaki çocuğun sonu oldu

İHA
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde 12 yaşındaki Emir Koç, anne ve babası markete gidince evlerinin duvarında asılı olan av tüfeğini merak edip alıp oynamaya başladı.
Tüfeğin bir anda ateş almasıyla çocuk başından vuruldu.
Eve gelen anne ve baba, oğullarını kanlar içerisinde görürken durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Hayatını kaybetti
Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğunu öldüğünü belirledi.
Polisin evdeki incelemelerinin ardından Emir Koç'un cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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