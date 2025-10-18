Adana'da panikleyen saldırgan tüfeğini düşürdü

- Adana'da E.H.'ye ait iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda E.H. ayağından yaralandı.
- Saldırgan, tüfeğini ve kaskını olay yerinde düşürerek kaçtı.
- Polis, kimliği belirsiz saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde E.H.'ye ait iş yerine plakasız motosikletle gelen kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, tüfekle ateş açtı.
Saçmaların isabet ettiği E.H., ayağından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
E.H., sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN PANİKLEDİ
Polis ekipleri panikle olay yerinden kaçarken kaskını ve tüfeğini düşüren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.